شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة فى جلسة تصوير بالأبيض على شاطئ البحر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي، صوراً عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، خلال استمتاعه بالإجازة التي منحها له الجهاز الفني للفريق بقيادة ريكاردو سواريز، على أحد الشواطئ، حيث ظهر أفشة مرتداً زياً أبيض.

ومنح الجهاز الفني للنادي الأهلي لاعبي الفريق الأساسيين إجازة حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد زيادة الإصابات بين اللاعبين بسبب ضغط المباريات.

من ناحية أخرى، يحاول الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريكاردو سواريز تجهيز أحمد نبيل كوكا من أجل الاعتماد عليه في قيادة وسط الفريق الأحمر خلال الفترة المتبقية من عمر مسابقة الدوري، بعد قرار إراحة المالي أليو ديانج، خشية من تعرضه للإصابة او الإجهاد قبل التحضير للموسم المقبل.

وتعافي كوكا من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والتي تعرض لها منذ فترة، وانتظم في التدريبات الجماعية للأهلي منذ عدة أيام، ولكن الجهاز الفني فضل استبعاده من قائمة فريقه لمواجهة إيسترن كومباني الأخيرة خشية من تجدد إصابته.

ومن المنتظر أن يكون كوكا جاهزا للمشاركة مع الأهلي بدءا من مباراته ضد الإسماعيلي يوم الأحد المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18 لمسابقة الدوري المصري، ولكن قرار المشاركة أساسيا بيد الجهاز الفني للأهلي.