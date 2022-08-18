شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مرعى يكسر الصيام التهديفي مع المصري بعد 104 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كسر عمرو مرعي مهاجم النادي المصري، صيامه التهديفي مع الفريق البورسعيدي في الدوري العام، بعدما أحرز الهدف الرابع لفريقه في شباك الاسماعيلي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين حالياً ضمن منافسات الجولة 31 من عمر المسابقة المحلية على استاد برج العرب.

ويرجع أخر هدف أحرزه عمرو مرعي قبل هدف اليوم، إلى 6 مايو الماضي وأمام الاسماعيلي أيضاً، خلال مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين في ديربي القناة، وانتهت بفوز الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وإجمالاً شارك عمرو مرعي مع المصري في 35 مباراة في الموسم الجاري، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين، على مدار مشاركته بجميع البطولات.

و أنهى فريق المصرى البورسعيدي الشوط الأول متقدما على نظيره الإسماعيلى بثلاثية نظيفة فى المباراة المقامة حالياً بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 31 بالدوري العام، على استاد برج العرب بالأسكندرية.

افتتح التسجيل للمصري إلياس الجلاصى فى الدقيقة 17 قبل أن يضيف ذات اللاعب الهدف الثانى فى الدقيقة 25 وسجل حسن على ثالث أهداف الفريق البورسعيدى فى الدقيقة 44.

وتعرض محمد هاشم لاعب الإسماعيلي للطرد في الدقيقة 15 بعد تدخل قوي على أوستن أموتو مهاجم المصرى.