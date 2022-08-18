شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يصل إلى نقطة الأمان فى الدوري بعد رباعية الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النادي المصري فوزاً عريضاً على النادي الإسماعيلي برباعية مقابل هدف، في مباراة الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، في ديربي القناة.

بهذا الفوز رفع النادي المصري رصيده إلى النقطة 36 ليتقدم إلى المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري العام، ويضمن أيضاً الابتعاد عن صراع البقاء الذي يضم العديد من الأسماء الكبيرة في قاع الجدول.

ويتبقى للنادي المصري 3 مباريات قبل نهاية الدوري العام جاءت كالتالي:

وجاءت المباريات المتبقية للمصري في الدوري كالتالي:

ـ المصري والبنك الأهلي في الجولة 32: 23 أغسطس على استاد برج العرب.

ـ المصري والزمالك في الجولة 33: 26 أغسطس على استاد برج العرب.

ـ المصري والمقاولون العرب في الجولة 34: لم تحدد بعد.

ويحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 36 نقطة بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات، وتعادل في 12 مباراة وخسر 11 لقاء أخر، وسجل لاعبو المصري 37 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً أيضاً.