شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة المصري والإسماعيلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق المصرى البورسعيدي على نظيره الإسماعيلى بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 31 بالدوري العام.

افتتح التسجيل للمصرى البورسعيدى إلياس الجلاصى في الدقيقة 17 قبل أن يضيف ذات اللاعب الهدف الثانى في الدقيقة 25 ثم أضاف حسن على الهدف الثالث في الدقيقة 44 واختتم أهداف الفريق البورسعيدى عمرو مرعى في الدقيقة 59 بينما سجل خالد النبريص هدف الإسماعيلى الوحيد في الدقيقة 78.

وتعرض محمد هاشم لاعب الإسماعيلي للطرد في الدقيقة 15 بعد تدخل قوي على أوستن أموتو.

بهذه النتيجة قفز المصرى البورسعيدى إلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى العام برصيد 36 نقطة بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المصري 37 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً.

بينما تراجع الاسماعيلى إلى المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 36 نقطة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل مثلها وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلوا 35 هدفا.

وبدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من: حارس المرمى.. محمد فوزي،خط الدفاع.. عمرو الحلواني – محمد هاشم – محمد نصر – عصام صبحي،خط الوسط.. محمد مخلوف – عمر الوحش – محمد بيومي،أمامهم.. أحمد مدبولي – أحمد مصطفي،خط الهجوم.. محمد الشامي.

وضم تشكيل المصري في حراسة المرمى: عصام ثروت،خط الدفاع: العيوني، أبو سليمة، عمرو موسى،خط الوسط: ايزي ايميكا، وفريد شوقي، والياس الجلاصي، وحسن علي،خط الهجوم: محمد جريندو، وأوستين اموتو وعمرو مرعي.