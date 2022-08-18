شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف يقود هجوم فيوتشر وشادى حسين يجاور محمد إبراهيم بتشكيل سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر التشكيل الاساسى الذى سوف يخوض مباراة سيراميكا اليوم ضمن لقاءات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد السلام .
و يضم التشكيل كل من :
في حراسة المرمى .. محمود " جنش "
في خط الدفاع .. محمود رزق ، عمر كمال ، جوزيف نجويم ، محمود مرعى .
في خط الوسط .. غنام محمد ، محمد رضا ، كريم " نيدفيد " .
في الهجوم .. أيمن الصفاقسى ، أحمد رفعت ، أحمد عاطف .
بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة أحمد سامى كالتالى :
في حراسة المرمى .. عامر عامر
في خط الدفاع .. أحمد محسن ، محمود البدرى ، خالد صبحى .
في خط الوسط .. مصعب البطاط ، محمد تونى ، كوامى بونسو ، مصطفى سعد ، محمد إبراهيم .
فى الهجوم .. شادى حسين ، حمزة مجدى .