شكرا لقرائتكم خبر عن علي زين وممدوح هاشم يتوجان بكأس السوبر الروماني لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج الثنائي المصري علي زين ومحمد ممدوح هاشم المحترفان بصفوف ديناموبوخارست الروماني، بكأس السوبر الروماني لكرة اليد، عقب الفوز في مباراة السوبر أمام ستيوا بوخارست بنتيجة 32-24، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس.





وتعد مبار اة كأس السوبر هي المباراة الأولى للدولي المصري علي زين مع دينامو بوخارست عقب انضمامه للنادي الروماني قادما من نادي برشلونة الإسباني، وهي أيضا أول مباراة رسمية له مع فريقه الجديد بصحبة زميله المصري محمد ممدوح هاشم، ليتوج الثنائي بأول بطولة رسمية لهما معا في أول مباراة رسمية يخوضانها عقب انضمام علي زين.

ومن المقرر أن يبدأ الثنائي المصري مشوارهما في الموسم الجديد مع دينامو بوخارست خلال الأيام المقبلة بانطلاق الدوري الروماني، وذلك عقب التتويج بكأس السوبر الروماني، الذي يعد الخامس في تاريخ النادي.

كان الثنائي علي زين ومحمد ممدوح هاشم قد شاركا مع منتخب مصر في التتويج بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة في التاريخ، عقب الفوز على كاب فيردي في المباراة النهائية، بالبطولة الخامسة والعشرين والتي استضافتها مصر في يوليو الماضي.