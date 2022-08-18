شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم مباراة الجونة وغزل المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة الجونة وغزل المحلة التي أقيمت على ستاد خالد بشارة بالجونة مساء اليوم ،الخميس، ضمن لقاءات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وبهذة النتيجة يرتفع رصيد فريق الجونة للنقطة 29 محتلا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز بينما ارتفع رصيد فريق غزل المحلة للنقطة 31 محتلا المركز الرابع عشر .

وجاءت أحداث المباراة سجال بين لاعبى الفريقين حيث جاءت هجمات فريق الجونة عن طريق محمود الشبراوى و إسلام محارب بينما جاء خطورة فريق غزل المحلة عن طريق هشام عادل و عبده يحيى .

وخاض فريق الجونة بقيادة طلعت يوسف المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى .. عماد السيد .

في خط الدفاع .. عمرو طارق ، محمد نجيب ، محمد عبد الجواد ، على ظاظا .

في خط الوسط .. ناصر ناصر ، نور السيد ، إسلام محارب ، محمود الشبراوى ، إسلام عبد النعيم .

في الهجوم .. أرنولد .

وجاء تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة مصطفى عبده كالتالى :

في حراسة المرمى .. عمرو شعبان

في خط الدفاع .. هانى عادل ، معاذ الحناوى ، خالد سامى ، مصطفى العش .

في خط الوسط .. أحمد الندرى ، حميد ماو ، خالد الاخميمى .

في الهجوم .. إبراهيما كونية ، عبده يحيى ، هشام عادل