شكرا لقرائتكم خبر عن زكريا الوردي ينشر صورة في طائرة وسط أنباء عن حضوره للقاهرة للتوقيع للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشر المغربى زكريا الوردي لاعب فريق الرجاء المغربي صور له عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام خلال تواجده في طائرة دون أن يكشف عن وجهته المقبلة وسط أنباء عن حضوره للقاهرة خلال الساعات المقبلة للتوقيع لنادي الزمالك لمدة 3 مواسم ليصبح أولى صفقات الأجانب في القلعة البيضاء.

ومن القرر أن يعلن نادي الزمالك بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة عن صفقة التعاقد مع زكريا الوردي من صفوف فريق الرجاء المغربي في صفقة انتقال حر وطلبت إدارة الزمالك من زكريا الوردي الحضور إلى القاهرة وذلك تمهيدا لخطوة ارتداء قميص الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

ويبحث فريق الزمالك، عن تحقيق الفوز الأول على فريق فاركو تاريخيا، في المباراة التي ستجمعهما في السادسة والنصف مساء غد الجمعة، على استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

وتقابل الزمالك مع فاركو في مباراتين سابقتين فشل في تحقيق الفوز خلالهما، حيث سقط أمام فاركو بثنائية نظيفة في كأس رابطة الأندية في المباراة الأولى، وتعادل سلبيا في المباراة الثانية في الدور الأول من بطولة الدورى هذا الموسم.

ويعتلى الزمالك صدارة أندية الدورى برصيد 72 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى 23 مباراة وتعادل فى 3 لقاءات وخسر 4 مرات وسجل لاعبيه 59 هدف وتلقت شباكه 26 هدف، فيما يحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 13 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

ونجح نادى الزمالك خلال المباريات الأخيرة فى رفع رصيده إلى 9 انتصارات متتالية منذ التعادل مع النادى الأهلى فى الدور الثانى من الدورى، ليفصله 6 نقاط فقط عن الحفاظ على لقبه كبطل للدورى للموسم الثانى على التوالى، لذا يبحث عن الانتصار العاشر أمام فاركو.

وحقق فريق الزمالك فوزاً عريضاً على مصر المقاصة بخماسية دون رد فى الجولة الأخيرة للدورى كما نجح فى التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس مصر بالفوز على الاسماعيلى بهدف دون رد، فى المقابل فاز فاركو على البنك الاهلى بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للدوري.