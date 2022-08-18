حمزة الجمل: نُعاني من الإرهاق بعد مباراة الزمالك.. ولابد نكون أكثر تماسكًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، حمزة الجمل، إن فريقه مرّ بظروف صعبة خلال الفترة الماضية؛ حيث خاضوا مباريات بـ 11 لاعبًا أو 12 لاعبًا.

وأضاف الجمل، عقب مباراة فريقه أمام نظيره المصري في وقت سابق من اليوم الخميس:"بعد مباراة الزمالك التي ظهرنا بها بمستوى جيد بدأ الإجهاد يظهر على اللاعبين بعد موسم طويل باهر المحمدي كان يشعر بالإرهاق وقال لي "مش قادر" وكذلك أُصيب عبدالرحمن مجدي وتعرض دسوقي ودونجا للإرهاق فيُشاركان منذ فترة طويلة".

وُهزم الإسماعيلي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الزمالك ضمن منافسات دور 16 من بطولة الكأس.

وأتم المدير الفني للإسماعيلي تصريحاته بقوله:"خضنا مباريات أمام الزمالك واليوم أمام المصري والمقبلة أمام الأهلي وهناك تدوير للاعبين بشكل محدود ولابد أن نكون أكثر تماسكًا وقوة في الفترة المقبلة".

وهُزم الإسماعيلي برباعية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته اليوم بنظيره المصري ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري.