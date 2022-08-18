توتي: صلاح من الأفضل في العالم.. ويستحق دفع هذا المبلغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكد فرانشيسكو توتي، أسطورة روما، أن محمد صلاح، نجم ليفربول، هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، ويستحق دفع مبلغ يصل إلى 200 مليون يورو مقابل التعاقد معه.

توتي وصلاح تزاملا في روما منذ عام 2015 وحتى عام 2017، الذي شهد اعتزال النجم الإيطالي وانتقال "مو" إلى ليفربول.

وقال توتي في مقابلة مع برنامج "صاحبة السعادة" عبر قناة "دي إم سي": "أعتقد أن محمد صلاح هو أحد أفضل 10 لاعبين في الوقت الحالي، كان يستحق التواجد بين المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب الكرة الذهبية العام الماضي وليس المركز السابع".

وأضاف: "طوال مسيرتي كلاعب لم أعرف ما هي معايير الحصول على الكرة الذهبية".

وتابع: "بخلاف كونه نجما كبيرا، أرى أن صلاح شخص رائع ومهذب ويحظى بحب واحترام كل من يتعامل معه، منذ أن كان زميلا لي في روما كنت متأكدا أنه سينجح في تحقيق ما وصل له في مسيرته إذا انتقل لناد آخر".

وأردف: "لو كنت أملك ناديا كنت سأدفع مبلغا يتراوح بين 150 و200 مليون يورو مقابل التعاقد مع محمد صلاح".

وتطرق توتي للحديث عن كرة القدم في الوقت الحالي، وقال: "كرة القدم في الوقت الحالي تغيرت كثيرا عن السابق، أصبحت صناعة كبيرة قائمة على مبالغ مالية ضخمة".

وأتم: "ما قمت بفعله بتفضيل روما على ريال مدريد لن يتكرر في الوقت الحالي في ظل سعي اللاعبين لجني المكاسب المالية".