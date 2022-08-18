كرة يد.. ثنائي مصري يقودان دينامو بوخارست للتتويج بالسوبر الروماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

قاد الثنائي المصري علي زين وممدوح هاشم فريقهما دينامو بوخارست للفوز بالسوبر الروماني لكرة اليد على حساب منافسه ستيوا بوخارست.

وتغلب دينامو بوخارست على نظيره ستيوا بوخارست في السوبر الروماني لليد بنتيجة 32-24.

وانتهى الشوط الأول بتقدم دينامو في ديربي السوبر بنتيجة 16-12.

قبل أن ينجح رفاق زين وممدوح هاشم في توسيع الفارق في الشوط الثاني ليحسموا المباراة لصالحهم بفارق 8 أهداف عند النتيجة 32-24.

ويعد هذا أول ألقاب دينامو بوخارست في إفتتاح الموسم الجديد لكرة اليد.

ويعد لقب السوبر هو اللقب الخامس في تاريخ دينامو بوخارست في مشاركاته في السوبر الروماني لكرة اليد.