39 "نقطة الأمان".. 9 أندية تتصارع للابتعاد عن شبح الهبوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

اقترب دوري WE المصري من النهاية، وسط منافسة شرسة على البقاء في الدرجة الممتازة والابتعاد عن شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وأعلنت رابطة الأندية عن مواعيد الجولتين الـ32، والـ33، فيما أجلت الكشف عن مواعيد الجولة الأخيرة، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

الزمالك اقترب من التتويج

وقارب الزمالك من تحقيق لقب الدوري للمرة الـ14 في تاريخه حيث يحتاج 5 نقاط فقط من 4 مواجهات للتتويج رسميا.

وتتنافس بقية الفرق على مراتب شرفية في جدول الترتيب، بعد حسم الفرق المشاركة أفريقيا، الزمالك والأهلي في دوري الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية الأفريقية.

9 فرق تتنافس للهروب من مقعدي الهبوط

وحسمت 8 فرق بقائها في الدوري للموسم المقبل، وهبط مصر للمقاصة رسميا إلى الدرجة الثانية بعدما توقف رصيده عند 15 نقطة قبل 4 جولات من النهاية، فيما تتنافس 9 فرق على البقاء والهروب من مقعدي الهبوط بجانب الفريق الفيومي للدرجة الثانية.

والأندية المتنافسة للهروب من الهبوط هي:

9 - المصري برصيد 36 نقطة من 31 مباراة

10 - الإسماعيلي برصيد 36 نقطة من 30 مباراة

11- سيراميكا كليوباترا برصيد 36 نقطة من 31 مباراة

12 - إنبي برصيد 35 نقطة من 31 مباراة

13 - الاتحاد السكندري برصيد 33 نقطة من 30 مباراة

14 - غزل المحلة برصيد 31 نقطة من 31 مباراة

15 - الجونة برصيد 29 نقطة من 31 مباراة

16 - إيسترن كومباني برصيد 29 نقطة من 31 مباراة

17 - المقاولون برصيد 26 نقطة من 30 مباراة

نقطة الأمان

ولن يتجاوز صاحبي المركزين الـ17، والـ16 الهابطين للدرجة الثانية مع المقاصة، 38 نقطة، كأقصى عدد من النقاط يستطيع جمعهم فرق المقاولون وإيسترن كومباني والجونة، وبالتالي الوصول للنقطة 39 تضمن لأي فريق البقاء رسميا دون النظر لنتائج الأخرين.

وربما تقل نقطة الأمان، في حالة سقوط فرق مؤخرة جدول الترتيب في التعادل أو الهزيمة.

اللائحة في حالة التساوي

وفي حالة تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط يتم اللجوء للمواجهات المباشرة وبعدها فارق الأهداف في المواجهات بينهم، وفي حالة التساوي يتم اللجوء لعدد الأهداف المسجلة في المسابقة، وفي حالة التساوي أيضا يتم اللجوء لمباراة أو مباريات فاصلة

الجولة الـ31

وتستكمل مباريات الجولة الـ31 يوم الجمعة، حيث يلتقي المقاولون العرب أمام مصر المقاصة، والزمالك أمام فاركو للاقتراب خطوة من التتويج، وتختتم الجولة بمواجهة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي يوم السبت.

الجولة الـ32

تشهد الجولة الـ32 مواجهتين حاسمين حيث يلتقي الزمالك أمام الاتحاد السكندري والتي قد تكون مواجهة تتويج الفريق الأبيض بالدوري، فيما تعد مواجهة حاسمة لزعين الثغر للإبقاء على حظوظه في البقاء، حيث يلتقي بعدها مع المقاولون، ثم المحلة في الجولة الأخيرة والفريقين يتنافسون على الهبوط من الفريق السكندري.

كما يلتقي في تلك الجولة الإسماعيلي وإيسترن كومباني في مباراة تحدد شكل المنافسة على الهروب من الهبوط.

الجولة الـ33

يلتقي في تلك الجولة الإسماعيلي أمام إنبي في مباراة قد تشهد بقاء أحد الفريقين رسميا في الدوري، فيما يتنظر الآخر الجولة الأخيرة، وكذلك يواجه الاتحاد السكندري فريق المقاولون.

الجولة الأخيرة

وأجلت الرابطة الإعلان عن مواعيد الجولة الأخيرة، خاصة أنها ربما تشهد مواجهات حاسمة للبقاء والهبوط، حيث يلتقي غزل المحلة والاتحاد السكندري في المحلة، والمقاولون في مواجهة المصري، أما الجونة فيلتقي أمام بيراميدز، وإنبي أمام البنك الأهلي، والإسماعيلي في مواجهة طلائع الجيش، والزمالك أمام إيسترن كومباني، أمام سيراميكا كليوباترا فيحل ضيفا على الأهلي.

مواجهات حاسمة:

وستشكل 5 مواجهات بين الفرق المتنافسة على الهبوط شكل المنافسة للبقاء، وهي:

الإسماعيلي وإيسترن كومباني في الجولة الـ32

الاتحاد والمقاولون في الجولة الـ33

إنبي والإسماعيلي في الجولة الـ33

غزل المحلة والاتحاد في الجولة الـ34

المقاولون والمصري في الجولة الـ34

المباريات المتبقية لكل فريق:

المصري (يحتاج 3 نقاط للبقاء رسميا): البنك الأهلي - الزمالك - المقاولون

الإسماعيلي (يحتاج 3 نقاط للبقاء رسميا): الأهلي - إيسترن كومباني - إنبي - طلائع الجيش

إنبي (يحتاج 4 نقاط للبقاء رسميا): الأهلي - الإسماعيلي - البنك الأهلي

سيراميكا كليوباترا (يحتاج 4 نقاط للبقاء رسميا): طلائع الجيش - بيراميدز - الأهلي

الاتحاد السكندري (يحتاج 7 نقاط للبقاء رسميا): البنك الاهلي - الزمالك - المقاولون - غزل المحلة

غزل المحلة (يحتاج 8 نقاط للبقاء رسميا): المقاصة - فاركو - الاتحاد

الجونة: سموحة - فيوتشر - بيراميدز .. يحتاج للفوز في مبارياته الثلاث مع عدم وصول فريقين متنافسين على الهبوط لـ38 نقطة

إيسترن كومباني: الإسماعيلي - البنك الأهلي - الزمالك .. يحتاج للفوز في مبارياته الثلاث مع عدم وصول فريقين متنافسين على الهبوط لـ38 نقطة

المقاولون: مصر المقاصة - فاركو - الاتحاد السكندري - المصري.. يحتاج للفوز في مبارياته الأربعة مع عدم وصول فريقين متنافسين على الهبوط لـ38 نقطة

وربما تتغير عدد النقاط التي يحتاجها كل فريق في في حالة سقوط أحد الفرق المتنافسة.