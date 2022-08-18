مصدر لمصراوي: 3 أندية تفاوض محمد محمود.. واللاعب لا يمانع الرحيل إذا وافق الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال مصدر إن لاعب وسط الأهلي، محمد محمود قد تلقى 3 عروض للرحل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الأندية هي الاتحاد السكندري والبنك الأهلي والإسماعيلي إذ يرغبون في استعارة اللاعب لمدة موسم.

وأوضح المصدر أن اللاعب يميل للبقاء ولكن إذا أراد الأهلي إعارته فلن يعترض، مُعللاً الرغبة في البقاء لسببين الأول قيمة عقده مع الفريق وأن الأندية الثلاث لن تدفع له نفس الرقم الذي سيحصل عليه في الأهلي الموسم المقبل.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن السبب الثاني هو أن علاقته مع ريكاردو سواريش أصبحت جيدة والمدرب مقنتع به مما يزيد من فرص مشاركته في الموسم القادم أو عللا الأقل سيكون له دورًا مع الفريق حتى بعد عودة الأساسيين أو بعد التدعيم بصفقة في نفس المركز.