موسيماني يحسم موقفه من العودة للأهلي.. ويُشيد بـ "سواريش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

رد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي على إمكانية العودة لتدريب الفريق الأحمر مرة آخرى.

وكان الأهلي فسخ التعاقد مع موسيماني في شهر يونيو الماضي بالتراضي، ليحل البرتغالي ريكاردو سواريش محله في تدريب نادي القرن الإفريقي.

ونقلًا عن "iDiski Times" الجنوب إفريقية فإن موسيماني أكد على أن الفترة التي قضاها مع الأهلي قد انتهت بعد أنباء احتمال عودته للعملاق المصري.

وقال موسيماني ردًا على سؤال هل يمكنك العودة إلى الأهلي أحد الأندية القليلة في إفريقيا التي يمكنها تحمل تكاليف التعاقد معه: "لا أحب هذا الجزء من التحمل، أنا أحب جزئية كرة القدم".

وأضاف: "أعتقد أن كرة القدم ستؤثر على الجزء المالي، لذا يجب عليك القيام بعملك بشكل صحيح أولا".

وأكمل: "أنت تعرف أين كان الأهلي مع البطولات الدولية وأين كان الأهلي مع البطولات المحلية، مع البطولات المحلية كانوا دائمًا أقوياء كانوا يفوزون بالدوري وعندما وصلت إلى هناك كانوا قد حسموا الدوري بالفعل".

وتابع: "لقد فزنا بالكثير من الأشياء معا ويسعدني أن أكون جزءا من تاريخ الأهلي مع كل البطولات التي فزنا بها".

وواصل: "نحن سعداء بما حققناه مع الأهلي وما قمنا به، لقد فعلنا ما كان من المفترض أن نفعله وهنا انتهى الأمر".

واستكمل "هذا كل شيء، لا أريد التعليق على ما يحدث في القاهرة، ليس هذا من شأني في الوقت الحالي خاصة مع تواجد مدرب جيد".

واختتم: "إنه (ريكاردو سواريش) مدرب جيد في البرتغال وهذا ما جعله مدربا للأهلي لأنه إذا لم يكن جيدا لما تم التعاقد معه، أعرف جيدًا أن الأهلي نادٍ معقد".

وتوج موسيماني مع الأهلي بلقبين لدوري أبطال أفريقيا، وبطولتين لكأس السوبر الإفريقي، وميداليتين برونزيتين في كأس العالم للأندية.