ضياء السيد يوجه رسالة مبهمة إلى كارلوس كيروش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

وجّه ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر سابقا، رسالة إلى كارلوس كيروش، المدير الفني الأسبق للفراعنة، رحب فيها بعودته إلى مصر.

وكان ضياء السيد أحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر أثناء وجود كيروش في منصب المدير الفني بين سبتمبر 2021 وأبريل من العام الحالي.

وكتب السيد باللغة الإنجليزية عبر حسابه في موقع "تويتر": عزيزي البروفيسور كيروش، أنا سعيد للغاية لأنك ستأتي قريبا جدا كما أخبرتني بالأمس".

وأتم: "مرحبا بك دائما هنا في مصر، مع أطيب التحيات".

ولم يوضح ضياء السيد في تغريدته موعد زيارة كيروش لمصر، أو الغرض منها.