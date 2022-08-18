حكم الفيديو في مباراة تشيلسي وتوتنهام يعترف بخطأ قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

اعترف مايك دين، حكم تقنية الفيديو المساعد في مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بالخطأ الذي ارتكبه وجاء على إثره هدف تعادل السبيرز القاتل.

وتعادل تشيلسي وتوتنهام هوتسبير بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد حتى الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكن هاري كين أدرك التعادل في الوقت القاتل من رأسية إثر ركلة ركنية.

وفي اللعبة التي احتسبت ركلة ركنية وجاء منها هدف كين، جذب كريستيان روميرو لاعب توتنهام مارك كوكوريلا مدافع تشيلسي الجديد من شعره، ليسقطه أرضًا داخل منطقة الجزاء، ما استوجب احتساب خطأ لصالح البلوز، وبالتالي عدم احتساب ركلة ركنية.

وأثار اللعبة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مايك دين، الذي كان مسؤولا عن تقنية الفيديو في المباراة، عبر مقاله في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الخميس "شاهدت لمدة ثوانٍ روميرو وهو يجذب شعر كوكوريلا داخل منطقة الجزاء، لكني لم أعتبرها خطأ على اللاعب".

وأضاف "لكن بعد المباراة شاهدت اللقطة أكثر من مرة، وتحدثت مع حكام آخرين، ورأيت أنه كان ينبغي عليّ أن أستدعي حكم الساحة لإلقاء نظرة بنفسه على اللعبة، لأن حكم الساحة دائمًا له الكلمة الأخيرة".

وأكمل الحكم المخضرم "لدي خبرة طويلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث عملت حكمًا لمدة عقدين، ورغم ذلك عليّ التعلم من أخطائي".

واختتم "كان أمرًا مخيبًا لآمال بالنسبة لي، لأن هذه الواقعة جاءت في أسبوع قدم فيه الحكام عملًا جيدًا".