صراع البقاء.. التعادل يفرض نفسه على مواجهة الجونة والمحلة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حسم التعادل السلبي مباراة الجونة وغزل المحلة في المواجهة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، بمسابقة دوري WE المصري.

وأقيمت مباراة الجونة وغزل المحلة على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الممتاز.

ولم يستطع الفريقان من هز الشباك طوال أحداث المباراة، ليكتفي كل منهما في الحصول على نقطة واحدة في صراع البقاء بالدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، يرفع المحلة رصيده للنقطة 31 في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري، كما يظل الجونة في المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة وبفارق الأهداف عن إيسترن كومباني صاحب المركز الخامس عشر بنفس الرصيد من النقاط.

تفاصيل المباراة

وجاء تشكيل الجونة كالتالي: "عمرو شعبان، معاذ الحناوي، خالد سامي، هاني عادل، مصطفى العش، أحمد النادري، حميد ماو، الإخميمي، كونيه، هشام بلحه، عبده يحيى".

بينما دخل المحلة اللقاء بالتشكيل التالي: "عماد السيد، عمرو طارق، محمد نجيب، إسلام محارب، محمد عبدالجواد، نور السيد، علي ظاظا، ناصر ناصر، محمود الشبراوي، إسلام عبدالنعيم، أرنو راندريانانتيناينا".

وجاءت المباراة سجالا بين الفريقين وكاد غزل المحلة قريبا من التسجيل في الدقيقة 27 بعد تسديدة رائعة من محمود الشبراوي ولكن تصدى لها عمرو شعبان حارس الجونة.

واستمرت خطورة المحلة، ففي الدقيقة 40 سدد ناصر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن ذهبت بجوار مرمى الجونة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين غزل المحلة والجونة في الدوري المصري الممتاز.

وفي الدقيقة 56 أتيحت فرصة خطيرة لعبده يحيى لاعب غزل المحلة بعدما سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها حارس الجونة قبل أن يرفع الحكم المساعد راية التسلل.

وشهدت الدقيقة 65 تسديدة قوية من أحد لاعبي الجونة ولكن ذهبت الكرة سهلة في يد حارس غزل المحلة.

واستمر التعادل السلبي مُسيطر على أحداث المباراة حتى نهايتها، ليحصد المحلة والجونة على نقطة واحدة من الجولة الـ31 بالدوري الممتاز.