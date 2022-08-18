المصري يدمر شباك الإسماعيلي برباعية مُذلة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حقق المصري البورسعيدي فوزًا كاسحًا على الإسماعيلي بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، بمسابقة دوري WE المصري.

وأقيمت مباراة المصري والإسماعيلي على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الممتاز.

وجاءت أهداف المصري عن طريق إلياس الجلاصي (هدفين) في الدقيقتين 17 و24، وحسن علي في الدقيقة 44، وعمرو مرعي في الدقيقة 59.

وسجل الإسماعيلي هدفه الوحيد في اللقاء عن طريق خالد النبرصي في الدقيقة 78.

وحصل محمد هاشم لاعب الإسماعيلي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 14 بعد تدخله المتهور على أوستن أموتو.

وبهذه النتيجة، يستعيد المصري انتصاراته بعد هزيمتين وتعادلين، ليرتقي للمركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، ويتراجع الإسماعيلي للمركز العاشر بنفس الرصيد من النقاط.

تفاصيل المباراة

ودخل الإسماعيلي المباراة بتشكيلة مكونة من: "محمد فوزي، عمرو الحلواني، محمد هاشم، محمد نصر، عصام صبحي، محمد مخلوف، عمر الوحش، محمد بيومي، أحمد مدبولي، أحمد مصطفي، محمد الشامي".

وجاء تشكيل المصري كالتالي: "عصام ثروت، عمرو موسى، إسلام ابو سليمة، محمد جريندو، هيثم لعيوني، فريد شوقي، إيزي إيميكا، حسن علي، إلياس الجلاصي، عمرو مرعي، أوستن أموتو".

وكاد محمد الشامي أن يسجل هدفا بالخطأ في مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 12 بعد ركنية من المصري ولكن لحسن حظه اصطدمت الكرة في العارضة.

وتلقى الإسماعيلي ضربة مُوجعة بحصول لاعبه محمد هاشم على البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 14 بعد تدخله المتهور على أوستن أموتو مهاجم المصري على حدود منطقة الجزاء، ليجبر فريقه على استكمال اللقاء بـ10 لاعبين.

وفي الدقيقة 17 افتتح إلياس الجلاصي التسجيل لصالح المصري من ضربة حرة مباشرة، ليتقدم الفريق البورسعيدي بنتيجة 1-0 على الإسماعيلي.

وقام حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي بإجراء تغيير مبكر في الدقيقة 19 بنزول باهر المحمدي وخروج محمد مخلوف.

وفي الدقيقة 24 عاد إلياس الجلاصي لتسجيل الهدف الثاني له وللمصري من ضربة حرة مباشرة أيضا، لتصبح النتيجة 2-0 وتتصعب الأمور على الدراويش.

واستمرت معاناة الإسماعيلي بإصابة باهر المحمدي وخروجه في الدقيقة 31 ونزول محمود دونجا بدلا منه.

وفي الدقيقة 44 ضرب المصري شباك الإسماعيلي بالهدف الثالث عن طريق حسن علي، لتصبح النتيجة 3-0.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المصري البورسعيدي على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة.

وفي الدقيقة 59 أضاف عمرو مرعي الهدف الرابع للمصري بعد رأسية رائعة، ليتقدم الفريق البورسعيدي برباعية نظيفة.

وكان الإسماعيلي قريبا من تسجيل هدفه الأول في اللقاء بعد رأسية من محمد ناصر ولكن مرت الكرة فوق العارضة.

ونجح الدراويش في تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 78 عن طريق خالد النبرصى.

وانتهت المباراة بفوز عريض للمصري على الإسماعيلي برباعية مقابل هدف، ليحصد ثلاث نقاط غالية تؤمن بقاءه في الدوري الممتاز.