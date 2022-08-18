شكرا لقرائتكم خبر الشباب يقترب من التعاقد مع مهاجم سيلتا فيجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقترب إدارة نادي الشباب من التعاقد مع المهاجم الإسباني سانتي مينا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.

وأكدت صحيفة «lavozdegalicia» الإسبانية، على أن مينا أصبح على وشك التوقيع مع نادي الشباب السعودي، وذلك بعد قبول العرض الذي وصل له.

وأضافت أن مينا وافق على العرض المقدم بسبب المدرب فيسنتي مورينو، الذي طلب اللاعب بالاسم لتدعيم صفوف الليوث.

وبدأت المفاوضات بين الطرفين منذ بداية شهر أغسطس الحالي، وأصبحت الآن في طريقها للنجاح، حيث اقترب اللاعب من التوقيع بشكل رسمي للشباب.

وبدأ المهاجم الإسباني صاحب الـ26 عاما مسيرته مع سيلتا فيجو، قبل أن ينتقل إلى فالنسيا عام 2015، ولكنه عاد مرة أخرى إلى بيته عام 2019 في صفقة انتقال حر.

وتورط مينا في قضية اعتداء جنسي ضد سيدة إسبانية كانت رفقة صديقه دافيد جلودار، حيث تم الحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات بسبب تلك القضية.

ومن المقرر أن يقوم مينا بالاستئناف على الحكم الصادر ضده، أمام المحكمة الإسبانية العليا.