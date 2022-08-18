منتخب الناشئين يدشن المرحلة الأخيرة من الاستعداد الآسيوي

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واختار الجهاز الفني القائمة النهائية التي ستشارك في البطولة، وعددهم 18 لاعبا، وهم: حسين الصفواني، علي المقبقب، محمد الدرورة، سجاد الفردان، محمد القايد، عبدالله المرهون، دانيال شويخات، قاسم آل تركي، حسين آل مويس، علي القريش، ميثم أبو سرير، مهدي العباس، أحمد الطويلب، عطية الحربي، حسن التريكي، أحمد آل سعيد، حسين فريج، جواد العباس.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن المنتخب السعودي للناشئين لكرة اليد أمس في المنطقة الشرقية المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامجه الاستعدادي للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة «المؤهلة لبطولة العالم للناشئين - كرواتيا 2023م»،المقرر إقامتها في البحرين خلال المدة من 20 - 31 أغسطس الجاري.واختار الجهاز الفني القائمة النهائية التي ستشارك في البطولة، وعددهم 18 لاعبا، وهم: حسين الصفواني، علي المقبقب، محمد الدرورة، سجاد الفردان، محمد القايد، عبدالله المرهون، دانيال شويخات، قاسم آل تركي، حسين آل مويس، علي القريش، ميثم أبو سرير، مهدي العباس، أحمد الطويلب، عطية الحربي، حسن التريكي، أحمد آل سعيد، حسين فريج، جواد العباس.

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