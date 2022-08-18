الهلال يفقد 7 من لاعبيه قبل انطلاق الدوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضربة جديدة تلقاها الجهاز الفني لفريق نادي الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، وذلك قبل انطلاق مشوار الزعيم ببطولة الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023، وذلك بإصابة البرازيلي ميشايل ديلجادو.

وأعلن المركز الإعلامي لنادي الهلال بشكل رسمي، عبر حساب النادي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، عن إصابة ميشايل محترف الفريق.

وأشار نادي الهلال إلى أن ديلجادو غاب عن التدريبات، بسبب تواجده في عيادة النادي، بعدما تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، لتزداد قائمة المصابين لاعبا جديدا. وشهدت تدريبات الهلال تركيز دياز على الجوانب الفنية واللياقية، حيث اشتملت على تدريبات استرجاعية للاعبين الذين شاركوا في ودية الشعلة التي فاز بها الزعيم بهدفين.

ومن المقرر أن يغيب عن انطلاقة الهلال بالدوري السعودي 7 لاعبين دفعة واحدة بسبب الإصابة، وهو الأمر الذي سيشكل أزمة لرامون دياز.

ويغيب كل من: «محمد البريك والكوري الجنوبي جانج هيون سو، وسلمان الفرج وياسر الشهراني، عبدالإله المالكي، صالح الشهري، متعب المفرج».

وتنطلق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع الهلال بمواجهة الخليج 25 أغسطس الجاري، حيث ستقام خارج الديار في رحلة الدفاع عن اللقب.

ويلتقي الهلال فريق الفيحاء 31 أغسطس الجاري، وبعدها مواجهة الفتح 4 سبتمبر المقبل.

قائمة المصابين في الهلال:

