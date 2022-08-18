أخضر البولينج يتوج بفضية الفرق في البطولة العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج منتخب المملكة أمس بفضية فئة الفرق - رجال - في البطولة العربية العاشرة للبولينج التي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال المدة من 11 أغسطس حتى 19 من الشهر الجاري.

وحقق لاعبو المنتخب السعودي للبولينج عبدالرحمن الخليوي وزياد الطويرب وبندر اليابه وأحمد أبو الريش ومحمد أبو الريش وسلطان المصري، المركز الثاني بعد حصدهم 6319 نقطة.

وحصل لاعبو منتخب دولة الإمارات على المركز الأول والميدالية الذهبية بعد حصدهم 6459 نقطة، فيما جاء لاعبو منتخب دولة الكويت في المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد حصولهم على 6131 نقطة في الفئة ذاتها.

وتأهل ثلاثي المنتخب السعودي عبدالرحمن الخليوي وأحمد أبو الريش وسلطان المصري إلى مسابقة «الأساتذة» التي يتنافس بها أفضل 16 لاعبا في البطولة.

يذكر أن لاعبة المنتخب السعودي هديل ترمين تأهلت كذلك إلى مسابقة «الأساتذة» ضمن أفضل 8 لاعبات في البطولة.

وتشارك في البطولة العربية العاشرة للرجال، والسادسة للسيدات، منتخبات السعودية، قطر، الكويت، الأردن، البحرين، العراق، الإمارات، سلطنة عمان، اليمن، إضافة إلى مصر «البلد المضيف».