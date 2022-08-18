البرتغالي ماتيوش ينضم لصفوف ولفرهامبتون في صفقة قياسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقل لاعب وسط سبورتينغ البرتغالي الدولي ماتيوش نونيش إلى صفوف ولفرهامبتون بصفقة قياسية للنادي الإنجليزي بلغت 45 مليون يورو، بحسب ما أعلن الناديان الخميس.

وكشف ولفرهامبتون أن نونيش (23 عاما) وقع عقدا لمدة خمس سنوات مع الفريق الذي يشرف عليه مواطنه برونو لاغي.

و أشار سبورتينغ إلى أن قيمة الصفقة بلغت 45 مليون يورو (46 مليون دولار) بالإضافة إلى مكافآت تبلغ 5 ملايين يورو بحسب تحقيق الأهداف الرياضية ، مع حصوله على نسبة 10 %، في حال تخلي ولفرهامبتون عن لاعبه الجديد إلى ناد آخر في المستقبل.

ولد ماتيوش نونيش في البرازيل وتوجه إلى البرتغال في الثانية عشرة من عمره واستدعي إلى صفوف المنتخب البرتغالي للمرة الأولى في سبتمبر الماضي وخاض معه 8 مباريات وسجل هدفا.

وكشف نونيش، بأنه تحدث إلى مدربي المنتخبين البرتغالي والبرازيلي قبل قراره الانضمام إلى بطل كأس أوروبا عام 2016.

وصفه المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا بأنه «أحد أفضل اللاعبين في العالم».

وارتبط اسمه بالانتقال إلى ليفربول، غير أن علاقة وكيله الخارق جورج منديش الوثيقة مع ولفرهامبتون قربته من الأخير.

وأسهم نونيش بشكل كبير في إحراز سبورتينغ بطولة الدوري البرتغالي موسم 2020-2021 بعد صيام دام 19 عاما، وبلوغه دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.