هل يبيع ملاك مانشستر يونايتد النادي؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى الملياردير البريطاني جيم راتكليف اهتماما بشراء مانشستر يونايتد، إذا تم طرح النادي الإنجليزي للبيع.

وفشلت مساعي راتكليف مالك مجموعة «إينيوس» للكيماويات، ومشجع فريق مانشستر يونايتد، في شراء نادي تشيلسي فيمايو الماضي، ليوجه أنظاره إلى مانشستر يونايتد، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

الاستحواذ على المدى البعيد وجاءت هذه الأنباء بعد تقرير لوكالة «بلومبيرج» تحدث عن تفكير عائلة جليزر التي تمتلك مانشستر يونايتد منذ عام 2005، في بيع حصة أقلية من أسهم النادي.

وقال متحدث بأسم إينيوس أن المجموعة مهتمة بشراء حصة صغيرة من أسهم مانشستر يونايتد بهدف شراء النادي بأكمله في نهاية المطاف. وقال المتحدث باسم «إينيوس» في تصريحات لصحيفة تايمز:»إذا كان مثل هذا الشيء ممكنا، سنكون مهتمين بإجراء محادثات بهدف الاستحواذ على المدى البعيد».

وأضاف «الأمر لا يتعلق بالمال الذي تم إنفاقه أو عدم إنفاقه، جيم ينظر إلى ما يمكن فعله الآن، ويدرك مدى أهمية النادي للمدينة، يبدو أن الوقت مناسب لإعادة الضبط».

مناقشات أولية وتسعى مجموعة «إينيوس» لزيادة استثماراتها في المجال الرياضي حيث تمتلك بالفعل نادي نيس الفرنسي وفريق لوزان سبورت السويسري كما ترعى فريق إينيوس جريناديرز للدراجات.

يشار إلى أن عائلة الجليزر هي المالك الحالي لمانشستر يونايتد، بعد أن اشتروه في عام 2005 بحوالي 790 مليون جنيه استرليني، مع ارتفاع قيمة النادي منذ ذلك الحين.

ووفقا لـ «Bloomberg» فقد أجرى ملاك يونايتد مناقشات أولية حول إمكانية جلب مستثمر جديد، لشراء حصة «أقلية» (أقل من 49% من الأسهم) أمام أسهم العائلة المالكة.

في حين أنهم ليسوا مستعدين بعد للتنازل عن السيطرة بالكامل، يعتقد أن عائلة الجليزر منفتحون الآن على بيع حصة أقلية في النادي.

وتقدر قيمة النادي الحالية بنحو 5 مليار جنيه استرليني، وهو الرقم المرجح لموافقة الملاك لبيع النادي بصورة كاملة إذا تغيرت الرؤية.