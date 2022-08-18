كلوب في ورطة الغيابات أمام يونايتد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الموقع الرسمي لليفربول عن قائمة اللاعبين الغائبين عن رحلته إلى ملعب «أولد ترافورد» الإثنين المقبل، لمواجهة مانشستر يونايتد ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعاني الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، من كثرة الغيابات التي ضربت «الريدز» في الآونة الأخيرة، خاصة مع بدايته المضطربة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث سقط في فخ التعادل في مباراتيه أمام كل من مضيفه فولهام العائد إلى دوري الأضواء (2-2) وضيفه كريستال بالاس (1-1).

وضمت قائمة اللاعبين الغائبين عن رحلة مانشستر المنتظرة، بمن فيهم اللاعبون المصابون، وكذلك الموقوفون، لتصل الغيابات إلى 10 لاعبين، وفقا للموقع الرسمي لنادي ليفربول، وهم، كل من: المدافع الكاميروني جويل ماتيب، المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب خط الوسط الإسباني، تياغو ألكانتار، المدافع الفرنسي، إبراهيما كوناتي بسب إصابات مختلفة.

كما شهدت القائمة وجود مصابين آخرين، وهم لاعب خط الوسط كورتيس جونز، المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا، الإنجليزي أليكس أوكسليد-تشامبرلين، الظهير الإسكتنلدي كالفن رامزي، وحارس المرمى، كويمين كيليهر، إضافة إلى المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز بسبب الإيقاف.

وتعرض داروين نونيز مهاجم ليفربول الجديد، للطرد بعد توجيه نطحة برأسه للدنماركي يواكيم أندرسن مدافع كريستال بالاس في الدقيقة 57 من عمر المباراة التي جرت على ملعب «أنفيلد».