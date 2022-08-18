شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتقدم على الإسماعيلى بثلاثية نظيفة فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق المصرى البورسعيدي الشوط الأول متقدما على نظيره الإسماعيلى بثلاثية نظيفة فى المباراة المقامة حالياً بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 31 بالدوري العام، على استاد برج العرب بالأسكندرية.

افتتح التسجيل للمصري إلياس الجلاصى فى الدقيقة 17 قبل أن يضيف ذات اللاعب الهدف الثانى فى الدقيقة 25 وسجل حسن على ثالث أهداف الفريق البورسعيدى فى الدقيقة 44.

وتعرض محمد هاشم لاعب الإسماعيلي للطرد في الدقيقة 15 بعد تدخل قوي على أوستن أموتو مهاجم المصرى.

وبدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من: حارس المرمى.. محمد فوزي،خط الدفاع.. عمرو الحلواني – محمد هاشم – محمد نصر – عصام صبحي،خط الوسط.. محمد مخلوف – عمر الوحش – محمد بيومي،أمامهم.. أحمد مدبولي – أحمد مصطفي،خط الهجوم.. محمد الشامي.

ويجلس على مقاعد البدلاء.. أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي وباهر المحمدي ومحمد دسوقي ومحمد عادل ومحمود عبد العاطى دونجا وحسن ياسين وجان موريل ومحمد عبد السميع وخالد النبريصي.

وضم تشكيل المصري في حراسة المرمى: عصام ثروت،خط الدفاع: العيوني، أبو سليمة، عمرو موسى،خط الوسط: ايزي ايميكا، وفريد شوقي، والياس الجلاصي، وحسن علي،خط الهجوم: محمد جريندو، وأوستين اموتو وعمرو مرعي.

وتواجد على دكة البدلاء: محمد شحاتة – كريم العراقي – حسين رجب – مصطفى سلطان – أحمد الشيخ – أحمد علاء – عمرو عموري – زياد فرج – محمد عنتر

ويحتل المصري المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 33 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المصري 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 هدفاً.

بينما يحتل فريق الاسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 36 نقطة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل مثلها وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 25 هدفا واستقبلوا 31 هدفا.