شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الجونة و غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى الجونة وغزل المحلة ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتي تقام على ستاد خالد بشارة بالجونة.

وجاءت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى الفريقين حيث جاءت هجمات فريق الجونة عن طريق محمود الشبراوى و إسلام محارب بينما جاء خطورة فريق غزل المحلة عن طريق هشام عادل و عبده يحيى .

ويخوض فريق الجونة بقيادة طلعت يوسف المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى .. عماد السيد .

في خط الدفاع .. عمرو طارق ، محمد نجيب ، محمد عبد الجواد ، على ظاظا .

في خط الوسط .. ناصر ناصر ، نور السيد ، إسلام محارب ، محمود الشبراوى ، إسلام عبد النعيم .

في الهجوم .. أرنولد .

وجاء تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة مصطفى عبده كالتالى :

في حراسة المرمى .. عمرو شعبان

في خط الدفاع .. هانى عادل ، معاذ الحناوى ، خالد سامى ، مصطفى العش .

في خط الوسط .. أحمد الندرى ، حميد ماو ، خالد الاخميمى .

في الهجوم .. إبراهيما كونية ، عبده يحيى ، هشام عادل