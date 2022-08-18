شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود أكرم توفيق للمشاركة مع الأهلي فى مباراة الإسماعيلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يحسم البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي موقف أكرم توفيق من دخول قائمة المباريات ومن ثم الدفع به تدريجيا للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي منذ يناير الماضي، لاسيما بعد إنهاء برنامجه التأهيلي.

وأنهى أكرم توفيق كل مراحل برنامج التأهيل من إصابة الصليبي واجتاز كل التدريبات الخاصة لفريقه وصولا للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل، ولكن يتبقى فقط دخول قائمة المباريات.

ويتأنى الجهاز الفني في قرار ادخال أكرم توفيق قائمة مباريات الأهلي في الوقت الحالي لمنحه الوقت الكافي قبل الدفع به في المباريات، خشية من تعرضه لإصابة جديدة قد تؤجل عودته إلى الأهلي لفترة أطول.

وكان هناك توجه لدى الجهاز الفني للأهلي في الاعتماد على أكرم توفيق خلال آخر 3 مباريات في مسابقة الدوري، وقد يظهر اللاعب في قائمة مباراة الإسماعيلي المؤجلة من الأسبوع الـ18 للدوري المقرر لها الأحد المقبل في الدوري أو يتم تأجيل الاستعانة به إلى مباراة إنبي بالجولة 32 من عمر المسابقة أو مباراة طلائع الجيش في الجولة 33 من عمر المسابقة.