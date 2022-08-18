شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا بقائمة سموحة استعدادا لمواجهة بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق سموحة، عن قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة بيراميدز على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان، عمر صلاح

الدفاع: شريف رضا، بعهاء مجدي، خالد عبدالفتاح، أحمد جمال، أحمد حكم، رجب نبيل، أحمد بيكهام

الوسط: مصطفى الخواجة، أحمد حمص، محمد سعيد، حسين فيصل، عبد الكبير الوادي، محمد عبد العاطي، محمد نادي، إسماعيل أشرف، عمار شرف الدين

الهجوم: مروان حمدي، اليا سيلا

يأمل عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق سموحة، تحقيق الفوز والثلاث نقاط وإيقاف سلسلة اللا فوز الذى يعيش فيها الفريق، حيث لم يحقق الفوز في آخر 7 مباريات في الدورى منذ الفوز على الأهلى بثلاثة أهداف لهدفين، وحذر لاعبيه من خطورة فريق بيراميدز، مؤكدا أن مواجهة بيراميدز دائما ما تكون صعبة لأنه خصم عنيد ولديه مجموعة من اللاعبين على أعلى مستوى، بالإضافة إلى الجهاز الفنى الرائع بقيادة تاكيس جونياس والذى ينافس على لقب الدورى حاليا والمركز الثانى على أقل تقدير.

ويحتل سموحة المركز السادس في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز سموحة في 10 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 38 هدفاً.