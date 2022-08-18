شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات تحفيزية فى المقاولون قبل مواجهة المقاصة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مسؤولو المقاولون العرب، عدة جلسات تحفيزية مع لاعبي الفريق، لحثهم على تحقيق الانتصارات في المباريات المتبقية لذئاب الجبل بالدوري، والتمسك بالأمل الأخير في البقاء بالدوري الممتاز.

ورصد مسؤولو المقاولون مكافآت للاعبين لتحفيزهم من أجل الفوز في أخر 4 مباريات بالدوري، والتي ستحسم مصير الفريق من البقاء في الدوري العام.

ويتبقى للمقاولون العرب 4 مواجهات مثيرة في الدوري العام، ومن المقرر أن تحسم بشكل نهائي مصير ذئاب الجبل من الاستمرار فى المسابقة المحلية، مع وجود منافسة قوية مع الجونة وإيسترن كومباني، على الهروب من دوامة الهبوط.

وتصعبت مهمة المقاولون العرب، بعد التعادل الأخير الذى حققه فريق الذئاب أمام الجونة فى الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى جمعت الفريقين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر وانتهت بالتعادل السلبى، وبات المقاولون العرب فى حاجة للفوز بجميع مبارياته المتبقية للبطولة مع انتظار نتائج منافسيه لتحديد موقفه من الاستمرار فى بطولة العام لموسم آخر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 26 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 30 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 30.