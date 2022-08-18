شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمص يقود تدريبات المستبعدين عن لقاء المصري وإراحة عبد الرحمن مجدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاض عمر رضوان ومحمود البدري وعماد حمدي ثلاثي الإسماعيلي، تدريبات بشكل منفرد تحت إشراف محمد حمص المدرب العام للفريق الأول، وذلك على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يأتي هذا في الوقت الذي حصل فيه عبد الرحمن مجدي صانع ألعاب الفريق على راحة اليوم حتى لا يتعرض للاجهاد نظرًا لمشاركته أساسية خلال مباريات فريقه فى الفترة الأخيرة.

وكان الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل، قد استبعد رباعي الفريق من مباراة المصري التي ستقام مساء اليوم – الخميس – فى إطار الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدوري العام.

ودخل الإسماعيلي معسكرا مغلقا لمدة أربعة أيام بالإسكندرية، خشية من تعرض اللاعبين للإرهاق في ظل ضيق الوقت بين مباراتي المصري البورسعيدي والأهلى.