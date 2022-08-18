شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يعلن تشكيل الجونة لمواجهة غزل المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الجونة التشكيل الاساسى الذى سوف يخوض مباراة غزل المحلة على ستاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

ويضم التشكيل كل من :

في حراسة المرمى .. عماد السيد .

في خط الدفاع .. عمرو طارق ، محمد نجيب ، محمد عبد الجواد ، على ظاظا .

في خط الوسط .. ناصر ناصر ، نور السيد ، إسلام محارب ، محمود الشبراوى ، إسلام عبد النعيم .

في الهجوم .. أرنولد .

ويحتل الجونة تحت القيادة الفنية لطلعت يوسف مدرب الفريق، المركز الـ 15 فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 28 نقطة، حصدها بعد 30 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 16 مباراة أخرى، وسجل لاعبو الجونة 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 42.