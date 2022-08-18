شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة فاركو بالدورى.. عودة الونش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة فاركو المقرر لها في السادسة والنصف مساء غدا الجمعة باستاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتى شهدت عودة الونش بعد غياب المباراة السابقة للإصابة

وتضم القائمة كل من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية .

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حازم إمام.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – سيف جعفر - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو"– سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: سيف الجزيري - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه .