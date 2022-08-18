شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يهاجم الجونة بـ عبده يحيى و إبراهيما كونية وهشام عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة التشكيل الذى سيخوض لقاء الجونة بعد قليل على ستاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

ويضم التشكيل كلاً من :

في حراسة المرمى .. عمرو شعبان

في خط الدفاع .. هانى عادل ، معاذ الحناوى ، خالد سامى ، مصطفى العش .

في خط الوسط .. أحمد الندرى ، حميد ماو ، خالد الاخميمى .

في الهجوم .. إبراهيما كونية ، عبده يحيى ، هشام عادل

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 12 مباراة والهزيمة في مثلها.