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شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يهاجم الجونة بـ عبده يحيى و إبراهيما كونية وهشام عادل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة التشكيل الذى سيخوض لقاء الجونة بعد قليل على ستاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .
ويضم التشكيل كلاً من :
في حراسة المرمى .. عمرو شعبان
في خط الدفاع .. هانى عادل ، معاذ الحناوى ، خالد سامى ، مصطفى العش .
في خط الوسط .. أحمد الندرى ، حميد ماو ، خالد الاخميمى .
في الهجوم .. إبراهيما كونية ، عبده يحيى ، هشام عادل
ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 12 مباراة والهزيمة في مثلها.