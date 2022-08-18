شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومباني: الاتحاد وفيوتشر والمصري طلبوا ضم فراس بن عفيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نصر عبد العزيز رئيس نادي إيسترن كومباني، أن الاتحاد وفيوتشر والمصري، طلبوا بشكل رسمي ضم التونسي فراس بن عفيفة من الفريق بالموسم الجديد.

وتابع عبدالعزيز خلال مداخلة إذاعية: "بن عفيفه مطلوب بشكل رسمي من الأندية الثلاثة، ولكن كل الأمور مؤجلة حتى نهاية الموسم الجاري".

وتابع: "حال استمرارنا في الدوري سوف نُدعم بشكل قوي من أجل الخروج من المعاناة التي واجهنها خلال الموسم الحالي.

ويواجه فريق إيسترن كومبانى بقيادة علاء عبد العال فريق الإنتاج الحربى، اليوم الخميس، فى مباراة ودية استعدادا لمواجهة الإسماعيلى فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى.

ويدفع علاء عبد العال في مباراة اليوم أمام الإنتاج الحربى باللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الأهلى أمس الأربعاء، من أجل تجهيزهم للمباريات المقبلة والوقوف على حالتهم، بالإضافة لإشراك بعض العناصر التي شاركت في أوقات قليلة في مباراة الأهلى وأبرزهم أحمد أمين قفة العائد من إصابة طويلة.

وتعادل إيسترن كومباني مع الأهلى بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ‏ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري الممتاز.‏

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 63 في المركز الثالث بجدول الدوري، فيما ارتفع رصيد إيسترن كومباني إلى النقطة 29 نقطة في المركز السادس عشر