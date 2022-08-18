"ردة فعل مفاجأة ظهور صلاح".. لاعبو ليفربول يوزعون الهدايا على مشجعي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نشرت حسابات نادي ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من جولة للاعبي فريقهما يوزعون مجموعة من الهداية على مشجعي النادي.

وشارك في الجولة نجمنا المصري بصفوف ليفربول، محمد صلاح إذ زار هو وزميله اليوناني كونستانتينوس تسيميكاس منزل سيدة عجوز تفاجئت بظهور محترفنا المصري.

وتواجد ضمن الجولة عدد من لاعبي ليفربول مثل ماتيب وفان دايك.

A special visit from @MoSalah and Kostas ❤️ #FansofFans pic.twitter.com/cmN9mO3J63

— Liverpool FC (@LFC) August 18, 2022

A special visit from @MoSalah and Kostas ❤️ #FansofFans pic.twitter.com/cmN9mO3J63

— Liverpool FC (@LFC) August 18, 2022

A special visit from @MoSalah and Kostas ❤️ #FansofFans pic.twitter.com/cmN9mO3J63

— Liverpool FC (@LFC) August 18, 2022