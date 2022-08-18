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"ردة فعل مفاجأة ظهور صلاح".. لاعبو ليفربول يوزعون الهدايا على مشجعي الفريق

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نشرت حسابات نادي على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من جولة للاعبي فريقهما يوزعون مجموعة من الهداية على مشجعي النادي.

وشارك في الجولة نجمنا المصري بصفوف ليفربول، محمد صلاح إذ زار هو وزميله اليوناني كونستانتينوس تسيميكاس منزل سيدة عجوز تفاجئت بظهور محترفنا المصري.

وتواجد ضمن الجولة عدد من لاعبي ليفربول مثل ماتيب وفان دايك.

A special visit from @MoSalah and Kostas ❤️ #FansofFans pic.twitter.com/cmN9mO3J63

— Liverpool FC (@LFC) August 18, 2022

A special visit from @MoSalah and Kostas ❤️ #FansofFans pic.twitter.com/cmN9mO3J63

— Liverpool FC (@LFC) August 18, 2022

A special visit from @MoSalah and Kostas ❤️ #FansofFans pic.twitter.com/cmN9mO3J63

— Liverpool FC (@LFC) August 18, 2022

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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