رسميًا.. الوداد يعلن عن مدربه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي، بطل دوري أبطال أفريقيا، تعيين الحسين عموتة مدربًا للفريق استعدادًا للموسم الجديد، خلفًا لوليد الركراكي، الذي رحل عن الفريق قبل أسابيع.

وقاد الركراكي الوداد خلال الفترة من أغسطس 2021 حتى يوليو الماضي، حيث توج معه بلقبي الدوري المغربي على حساب الغريم الرجاء، ودوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري.

ومن المقرر أن يقود عموتة الوداد في ولاية ثانية، بعد فترة أولى من يناير 2017 حتى يناير 2018، حقق خلالها لقبي الدوري المحلي ودوري الأبطال.

ويستعد الوداد لخوض كأس السوبر الأفريقي ضد مواطنه نهضة بركان، وكذلك كأس العالم للأندية.

وذكر الوداد في بيان رسمي اليوم الخميس "يعلن رئيس الوداد، سعيد الناصيري، التعاقد مع الحسين عموتة، مدربا للفريق".

وأضاف "يأتي هذا التعاقد مع عموتة بعد الاتفاق على جميع الأهداف، وفي مقدمتها، مواصلة الريادة وطنيا وقاريا".

وأوضح الوداد في بيانه "سيتم خلال الأيام القادمة تقديم المدرب رسميا لجمهور الفريق والرأي العام، وذلك خلال مؤتمر صحفي".