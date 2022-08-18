تشيلسي يعلق على واقعة العنصرية ضد سون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

تعهد نادي تشيلسي الإنجليزي باتخاذ أشد الإجراءات، وذلك بعد مزاعم عن واقعة عنصرية ضد الكوري الجنوبي هيونج مين سون نجم فريق توتنهام، في المواجهة التي انتهت بالتعادل 2 / 2 بين الفريقين يوم الأحد الماضي بالدوري الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن المهاجم الكوري الجنوبي تعرض لإساءة عنصرية من أحد الجماهير في ملعب "ستامفورد بريدج" خلال المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي.

كان تشيلسي قد فرض في السابق عقوبات بمنع مشجعين من دخول الملعب مدى الحياة، بعد إساءات عنصرية في "ستامفورد بريدج".

وقال تشيلسي في بيان له، اليوم الخميس، إنه يرفض أي سلوك من سلوكيات التمييز، الذي لا مكان له في النادي أو في المجتمع.

وأضاف النادي اللندني في بيانه أنه دائما ما اتخذ مواقف صارمة تجاه أي سلوك تمييزي، لكنه أشار إلى أنه مع ذلك لا زال هناك البعض ممن يطلقون على أنفسهم مشجعين، يقدمون على تصرفات تسيء للنادي والمدربين واللاعبين وجميع عناصر الفريق.

وتابع تشيلسي: "نحن نحقق في تلك الواقعة وفي حال تحديد هوية الشخص، سيتم اتخاذ أشد إجراء ممكن من النادي".