عودة الونش وحفني وسيف.. فيريرا يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن المدير الفني الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، اليوم الخميس، عن القائمة التي سيخوض بها مباراة فاركو المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره فاركو، عند السادسة والنصف مساء يوم غد الجمعة باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية .

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حازم إمام.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – سيف جعفر - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو"– سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: سيف الجزيري - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه.

وشهدت القائمة المختارة عودة ثلاثي الفريق محمود حمدي "الونش"، سيف جعفر و أيمن حفني.