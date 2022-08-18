الاتحاد الإنجليزي يدين مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

أدان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم نادي مانشستر سيتي بعد فشله في منع جماهيره من القيام بتصرفات مشينة عقب الفوز على أستون فيلا في مايو الماضي في المباراة التي حسمت للفريق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح اتحاد الكرة الإنجليزي أن مانشستر سيتي يتحتم عليه الرد على اتهامات المتعلقة بالسيطرة على تصرفات مشجعيه بعد اقتحام أرض الملعب عقب الفوز على استون فيلا 3 /2 على ملعب الاتحاد يوم 22 مايو الماضي.

وحسم سيتي لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي، لتقتحم الجماهير أرض الملعب ما أدى لحدوث حالة من الفوضى، ولازالت تحقيقات الشرطة جارية بشان هذه الوقائع.

ووجهت اتهامات لشخصين فيما يتعلق باقتحام أرض الملعب أمام أستون فيلا، وتواصل شرطة مانشستر التحقيق في كواليس احتفالات جماهير سيتي والإدعاءات المتعلقة بالخروقات التي وقعت.

وأكد اتحاد الكرة الإنجليزي توجيه اتهامات لمانشستر سيتي، مع إلزام النادي بالرد على هذه الاتهامات بحلول يوم الخميس المقبل الموافق 25 أغسطس.