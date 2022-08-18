مصدر ليلا كورة: عرضان لإستعارة محمد شكري.. واللاعب ينتظر موقف الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أفاد مصدر بأن الظهير الأيسر المعار من الأهلي لصفوف سموحة، محمد شكري قد تلقى عرضين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر في تصرحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس، إلى أن اللاعب تلقى عرض من نادي سموحة لتمديد الاستعارة والثاني من فريق سيراميكا كليوباترا الذي يقوده مدربه السابق أحمد سامي.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن شكري مازال ينتظر حسم موقفه من العودة للأهلي أو اختيار أحد العرض للعب خلال الموسم المقبل في ظل رفض الأهلي رحيله بصورة نهائية.

يُذكر أن شكري مواليد عام 1999 ويلعب بصفوف سموحة علي سبيل الإعارة من الأهلي لمدة موسمين تنتهي بنهاية مسابقة الدوري الحالية.