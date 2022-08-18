أول تعليق من ميكالي على قرعة تصفيات الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

علق روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، على قرعة منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

وقال ميكالي في تصريحات عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "بعد الاطلاع على القرعة فأنني أرى أنه ليس من السهل الحكم على المنافسين من الظاهر".

أضاف: "سنقوم بالتحليل الفني الدقيق للمنافسين من خلال معرفة نقاط القوة والضعف قبل أن نصدر أحكاما لأن كرة القدم لا تعرف الأحكام المسبقة".

وأردف: "سنتعامل مع منافسنا بواقعية في كل مرحلة لكننا لابد وأن نعمل جيدا على أن نترك انطباعا لديهم بأننا منتخب قوي يمتلك طموح الدفاع عن أحلامه".

وأشار: "أعلم جيدا أن مصر اسم كبير ولا يقبل الجمهور سوى التواجد في مصاف الكبار وسأبذل قصارى جهدي مع مجموعة العمل".

واختتم: "لابد أن يعلم الجمهور أننا هنا من أجل إنجاز مهمة كبيرة لإسعادهم وسنعمل ليلا نهارا من أجل تحقيق الحلم".