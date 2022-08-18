اخبار الرياضه

أول تعليق من ميكالي على قرعة تصفيات الأولمبياد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

علق روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، على قرعة منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

وقال ميكالي في تصريحات عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "بعد الاطلاع على القرعة فأنني أرى أنه ليس من السهل الحكم على المنافسين من الظاهر".

أضاف: "سنقوم بالتحليل الفني الدقيق للمنافسين من خلال معرفة نقاط القوة والضعف قبل أن نصدر أحكاما لأن كرة القدم لا تعرف الأحكام المسبقة".

وأردف: "سنتعامل مع منافسنا بواقعية في كل مرحلة لكننا لابد وأن نعمل جيدا على أن نترك انطباعا لديهم بأننا منتخب قوي يمتلك طموح الدفاع عن أحلامه".

وأشار: "أعلم جيدا أن مصر اسم كبير ولا يقبل الجمهور سوى التواجد في مصاف الكبار وسأبذل قصارى جهدي مع مجموعة العمل".

واختتم: "لابد أن يعلم الجمهور أننا هنا من أجل إنجاز مهمة كبيرة لإسعادهم وسنعمل ليلا نهارا من أجل تحقيق الحلم".

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا