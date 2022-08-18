الخليج 365 يكشف بالأسماء.. كيف يفكر الزمالك في ملف الصفقات الجديدة والمعارين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

يستعد نادي الزمالك لوضع الرتوش الأخيرة من أجل إنهاء خطة تدعيم الفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى تحديد موقف المعارين وذلك لحسم الأمور قبل بداية الموسم الجديد.

ويسعى مسؤولو الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الكروي في مختلف المراكز من أجل مواصلة المنافسة على البطولات في الموسم الجديد.

تدعيم الهجوم

وعلم "الخليج 365" أن الزمالك أنهى اتفاقه مع السنغالي إبراهيما نداي لاعب فريق لوزيرن السويسري، وزكريا الوردي نجم الرجاء المغربي من أجل تدعيم الناحية الهجومية.

ويعد نداي ليس غريبا عن الكرة المصرية، فسبق وأن لعب في وادي دجلة ما بين عامي 2016 و2019.

ويفكر الزمالك أيضا في بعض اللاعبين المحليين لتدعيم الهجوم، حيث دارت أحاديث داخل النادي حول ناصر منسي (البنك الأهلي) وباسم مرسي (سيراميكا كليوباترا).

ويبحث مسؤولو القلعة البيضاء عن لاعب أجنبي في مركز الجناح الأيمن ليكون بجوار أحمد سيد زيزو.

بسام الأقرب.. وجنش آخر الخيارات

ويضع الزمالك عينه على عدة لاعبين لتدعيم حراسة المرمى وعلى رأسهم محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش والذي يعد الأقرب للانضمام للقلعة البيضاء.

وأصبح محمد صبحي حارس مرمى فاركو خارج الصورة تماما للعودة إلى الزمالك، بينما يعد محمود عبدالرحيم "جنش" الحارس المعار إلى فيوتشر ضمن آخر الخيارات أمام المسؤولين.

المفاضلة بين 3 لاعبين لتدعيم الدفاع

وفي خط الدفاع، يفاضل الزمالك بين أكثر من لاعب محلي لتدعيم هذا المركز وعلى رأسهم مصطفى الزناري (طلائع الجيش)، وأحمد ياسين (البنك الأهلي)، وأحمد حكم (سموحة).

وفي الوقت ذاته، ينتظر الزمالك معرفة الموقف النهائي لعمر كمال عبدالواحد من أجل العودة لصفوف الفريق لتدعيم مركز الظهير الأيمن في الموسم الجديد.

ويرغب مجلس إدارة القلعة البيضاء أيضًا في تدعيم خط الوسط ولكن لم يتوصل النادي لأي اتفاق مع أي لاعب حتى الآن في هذا المركز.

موقف المعارين

وعن ملف المعارين، باتت أسهم مروان حمدي كبيرة في العودة للزمالك بعد انتهاء إعارته لسموحة في نهاية الموسم بعد تألقه مع الموج الأزرق وتسجيله 12 هدفا في الدوري حتى الآن.

بينما سيحدد النادي موقف أسامة فيصل وحمدي علاء المعارين إلى سموحة في نهاية الموسم سواء بالعودة لصفوف الفريق أو استمرار إعارتهما.