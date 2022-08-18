الامارات | جاسم الحوسني يتوج بالذهب في مونديال الفنون القتالية المختلطة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل أبطال الإمارات مسيرتهم القوية والمميزة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، المقامة حاليا في أبوظبي، وأضافوا ميداليتين (ذهبية وفضية) إلى رصيدهم في هذه النسخة من البطولة. وتابع منافسات اليوم الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وحضرها محمد بن دلموج الظاهري رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة وعبدالعزيز جليدان رئيس الاتحاد السعودي للفنون القتالية المختلطة ومحمد قمبر رئيس الاتحاد البحريني للفنون القتالية المختلطة.

وتوج جاسم الحوسني بالميدالية الذهبية لوزن 67 كجم في منافسات فئة تحت 16 عاما، بعد التغلب في النهائي على الأمريكي جوزيف باورز الأقوى في هذا الوزن. وحقق عبدالله الدرمكي فضية وزن 40 كجم في منافسات فئة تحت 16 عاما، بعد هزيمته في النهائي أمام لاعب طاجيكستان القوي فارهودي.

وارتفع رصيد الإمارات في البطولة الحالية إلى 4 ميداليات ملونة بفوز زايد الحمادي (13 عاما)، ببرونزية وزن تحت 48 كجم وزايد الظباري (12 عاما)ببرونزية وزن تحت 37 كجم أول من أمس مع افتتاح فعاليات هذه البطولة.