أوصلت لإدارة الٌأهلي كلام غير صحيح .. إبراهيم سعيد : مش مسامحك يا كابتن إكرامي

الشارقة - اميمة ياسر - اتهم إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية سابقًا، إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي السابق، برحيله عن الفريق قبل 18 عامًا.

ونشر إبراهيم سعيد فيديو عبر حسابه على تويتر معنونًا: "بعد ١٨ سنه اكتشفت الحقيقة ومش مسامحك يا كابتن اكرامي والحمد لله دائما وابدا."

وقال إبراهيم سعيد في الفيديو:" في الوقت اللي بتتفاوض معايا فيه في البرتغال مع مستر أوليفيرا، عرضت عليً 200 ألف جنيه للتجديد، كنت أعتقد أن ذلك المبلغ للتجديد في الموسم، لكن اكتشفت بعد 18 عامًا أن كابتن إكرامي عرض عليً ذلك المبلغ لتجديد العقد لـ 3 مواسم!"

وأردف:"دي مصيبة، أنت دمرتلي حياتي، لم أرغب أبدًا في أن أترك النادي الأهلي، ماذا أوصلت لإدارة النادي أثناء المفاوضات في ذلك التوقيت حتى ينقلبوا عليً بتلك الطريقة؟ هذا هو الأهم، إما أن أخبرتهم بأنني لا أريد التجديد، إما أنك أخبرتهم بأنني أطلب مبالغ خزعبلية للتجديد، أو أنك أخبرتهم بأن رغبتي هي الاحتراف."

واختتم قائلًا:" أنت أوصلت لإدارة الٌأهلي كلام غير صحيح.. كارثة ودمرتلي حياتي، ومش مسامحك."

ووجه إبراهيم سعيد، رسالة للكابتن إكرامي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب إبراهيم سعيد: شكرا يا كابتن إكرامي انك عرفتني الحقيقة اللي كنت بدور عليها بعد ١٨ سنة، ودلوقتي هقولها بكل ثقة إنك السبب في رحيلي عن النادي الأهلي، لأن بعد الجلوس معاك أنا شفت أصعب أيام حياتي.

تحت أمر النادي الأهلي

وأضاف إبراهيم سعيد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه أبلغ إكرامي بأنه تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت، إلا أن إكرامي أبلغه بأن عقده سيتغير، وسيحصل على 200 ألف جنيه ليتقلص راتبه بعدما كان راتبه 350 ألف جنيه.

وتابع نجم الأهلي السابق، أنه كان مندهش من العرض رغم ترحيبه بشرط زيادة العقد، إلا أن إكرامي أخطره بأن النادي وضع سقف لرواتب اللاعبين، مشيرًا إلى أنه شارك بعدها في السوبر المصري الذي فاز فيه الأهلي على الزمالك، وخرج في الشوط الثاني، بشكل مفاجئ رغم أنه كان نجم المباراة بالشوط الأول.

واستطرد أنه تفاجئ بالتغيير واللاعبين أيضًا كذلك الأمر الذين ظنوا في بداية الأمر، أنه تعرض للإصابة، قبل أن يواسيه ثابت البطل مدير الكرة وقتها، وقال له نصًا «ماتزعلش»، إلا أنه شعر بعدها بأن هناك شيء غير طبيعي، ليعود إلى البطل ويستفسر منه عما يحدث كنوع من الضغط من أجل الرضوخ للتجديد.

واختتم تصريحاته «أبلغت ثابت البطل بأنني أرحب بتجديد عقدي على بياض، وتم استبعادي من الفريق الأول وتدربت مع الناشئين، ثم أخطرني الأهلي بالإعارة إلى النصر السعودي على سبيل الإعارة، لكني تفاجئت بأن العقد لمدة سنتين، وهو ما أحزنني للغاية، لأنني كنت أفضل العودة للأهلي اللي عملت كل حاجة علشان أكمل فيه، وتواصلت مع حسن حمدي أبلغته بأنني لا أحب البعد عن النادي، لكنه أخطرني أن النادي اتخذ قراره بالبيع النهائي».