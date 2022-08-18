شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مرعى وأوستين أموتو يقودان هجوم المصري أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفني للنادي المصري،عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة النادي الاسماعيلي، في ديربي القناة والذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 31 بالدوري العام، على استاد برج العرب بالأسكندرية ، وجاء تشكيل المصري كالتالي:

في حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: العيوني، أبو سليمة، عمرو موسى.

خط الوسط: ايزي ايميكا، وفريد شوقي، والياس الجلاصي، وحسن علي.

خط الهجوم: محمد جريندو، وأوستين اموتو وعمرو مرعي.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 33 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المصري 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 هدفاً.