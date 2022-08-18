شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي وطارق حامد يؤديان مناسك العمرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي، وكذلك طارق حامد لاعب وسط اتحاد جدة، على أداء مناسك العمرة، ونشر الثنائي عبر حساباتهم الشخصية على انستجرام، صوراً من الكعبة المشرفة خلال تأدية العمرة.

وكان حمدي فتحي قد حصل على راحة من الأهلي بعدما قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز الاعتماد على الناشئين في مباريات الدوري المتبقية.

من ناحية أخرى، انتظم طارق حامد فى تدريبات فريقه بعد عودته من أجازة قصيرة قضاها فى القاهرة.

ويخوض اتحاد جدة أولى مواجهاته أمام العدالة الجمعة 26 أغسطس الجارى، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية فى الإحساء، فيما يستضيف الاتفاق السبت 3 سبتمبر المقبل ضمن الجولة الثانية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة " في جدة.

قالت صحيفة " المدينة " السعودية أن طارق حامد حصل على اذن من الجهاز الفنى بقيادة نونو سانتو لقضاء اجازة قصيرة فى القاهرة خلال الراحة التى حصل عليها الفريق الأيام الماضية.