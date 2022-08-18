شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. البرازيل تغير لون الزى الرسمى للمنتخب بعد خسارة كأس العالم 1950 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بطولة كأس العالم لكرة القدم 1950 ، هى النسخة الرابعة من البطولة، وأقيمت فى البرازيل من 24 يونيو إلى 16 يوليو، وهى الأولى منذ عام 1938، بعد توقف دام 12 عاماً بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية فكانت آخر بطولة هى التى أقيمت عام 1938 فى فرنسا.

ويرتدى لاعبو المنتخب البرازيلى اللون الأصفر، بعد أن كان اللاعبون يرتدون الأبيض، وقرر لاعبو منتخب البرازيل تغيير لون الزى الخاص بهم عام 1950، حيث كان اللون الذى يرتديه اللاعبون هو الأبيض .

لكن خسارة الفريق فى نهائى المونديال الذى استضافته البرازيل، أمام الأورجوارى، فتشاءم مسئولوه وتم تغيير اللون من الأبيض إلى الأصفر، بعد اللقاء الذى انتهى بنتيجة 2/1 للمنتخب الأورجويانى .