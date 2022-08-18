شوبير يوجه رسالة عاجلة لإدارة الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الإعلامي أحمد شوبير، نصيحة إلى إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عقب تعثر الأهلي أمام ايسترن كومباني بالتعادل السلبي.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية "الأهلي حسم حتى الآن 4 صفقات بشكل رسمي، ولكنها من وجهة نظري صفقات ضعيفة وليست قوية".

وأضاف "نصيحتي للإدارة هي ضرورة التعاقد مع صفقات أجنبية قوية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة تستطيع أن تصنع الفارق".

واختتم "الأهلي عليه عدم الابقاء على خدمات الثنائي لويس ميكيسوني وبيرسي تاو، ويضم ثنائيا قويا يضع الفريق على الطريق الصحيح".

طرد مدافع إيسترن كومباني قرار صحيح

ومن ناحية أخرى قيم سمير عثمان الخبير التحكيمي أداء الحكم محمد الصباحي في مباراة الأهلي وإيسترن كومباني التي أقيمت أمس الأربعاء ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الأهلي مع إيسترن كومباني سلبيًا في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري.

وقال سمير عثمان في فقرة تحليل الأداء التحكيمي على قناة "أون تايم سبورتس1": "الوقت الضائع في الشوط الأول كان دقيقة واحدة، وهذا غير سليم وكان من المفترض احتساب 4 دقائق".

وتابع: "الحكم أشهر إنذارًا للبرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي بسبب نزوله الملعب للاعتراض بين شوطي المباراة".

وأضاف: "طرد مدافع إيسترن كومباني قرار صحيح، والشد من خارج منطقة الجزاء لذلك لا توجد ركلة جزاء، ولكن الأمر السلبي بالنسبة لي لماذا استدعاه حكم الفيديو؟ عناصر الهجمة المحققة موجودة في هذه الكرة وتستحق الكارت الأحمر!".

واختتم: "الوقت الضائع في الشوط الثاني كان يجب أن يزيد 4 دقائق، وفي المجمل أداء مميز من محمد الصباحي".