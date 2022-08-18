لأول مرة.. الأهلى يحافظ على نظافة شباكه فى 8 مباريات متتالية هذا الموسم

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القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الأهلى لأول مرة هذا الموسم في المحافظة على نظافة شباكه في 8 مباريات متتالية، بعد التعادل السلبى مع إيسترن كومبانى مساء الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدورى.

وحافظ الأهلى على نظافة شباكه في 8 مباريات متتالية منذ الهزيمة من بيراميدز بهدفين نظيفين، لم يتلق الأهلى أي أهداف خلال 8 مباريات خاضها، 7 في الدورى أمام كل من "الجونة، والمقاصة، المقاولون، فاركو، الاتحاد السكندرى، المصرى، إيسترن كومبانى، ومباراة في كأس مصر أمام مصر المقاصة.

وحقق الأهلي نتائج جيدة مع البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني الحالى، رغم ابتعاد الفريق الأحمر عن المنافسة على لقب الدورى المصرى فى الموسم الحالى، بسبب فقدان عدد كبير من النقاط منذ بداية الدور الثاني من عمر مسابقة الدوري المصري.

قاد سواريز الأهلي في 13 مباراة منذ توليه القيادة الفنية ما بين 10 مباريات في الدوري و3 في الكأس حقق خلالها الفوز في 9 مباريات والتعادل في 4 مباريات والخسارة في 3 مباريات، كما حافظ على نظافة شباكه في أكثر من 10 مباريات.

بدأ سواريز مهمته مع الأهلي في الدوري بالتعادل مع الجونة ثم الفوز على فيوتشر برباعية وبعدها الخسارة من بيراميدز بثنائية، قبل أن يفوز على كل من الجونة بثنائية والمقاصة بهدف والتعادل مع المقاولون وفاركو سلبيا ثم الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية ومن بعده المصري بثنائية، وأخيرا التعادل مع ايسترن كومباني بدون أهداف.

وحقق سواريز 19 نقطة مع الأهلي ما بين 5 انتصارات و4 تعادلات وهزيمة واحدة، وفرط سواريز في المباريات التي قاد فيها الأهلي فى نقاط ساهمت أيضا في خروج الأهلي من سباق المنافسة على استعادة درع الدوري المصري.